Ny film skal modbevise fordomme om østjysk by

- Vi gik i gang med at optage, og så sagde han ikke replikken. Han havde ikke lyst. Så måtte de jo afbryde, og vi måtte prøve igen. Og stille og roligt fik vi leget det frem, og det er også erfaringen her. Jo mere vi leger det frem, des bedre bliver det af det.

Instruktøren har haft lignende oplevelser med børnene.

- Det er svært at arbejde med børn, men til gengæld er det også en gave, når de bare er sig selv og autentiske. Det er både en gave og en ulempe kan man sige, siger Sofie Rødtnes Markussen.



Samarbejder med kommunen

Filmen foregår i alt på syv eller otte lokationer i Randers, og for at få det hele til at forløbe, som det skal, kræver det et godt samarbejde med kommunen.

- Vi har for eksempel en lokation, hvor vi skal lukke en hel gade af for biler, så der skal vi have tilladelse fra kommunen og sørge for, at der ikke er nogle biler på det givne tidspunkt, siger produktionslederen Fie Emilie Jørgensen.