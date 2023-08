Nu skal 'jobbet' være sværere for indbrudstyvene

Der skal være færre indbrud i husene i Randers Kommune. Helt præcist skal antallet reduceres med to tredjedele i løbet af de næste fem år.

Sådan lyder det fra kommunen, som i samarbejde med Østjyllands Politi nu sætter gang i et nyt projekt, hvor man gerne skal kunne aflæse effekten i indbrudsstatistikkerne.

Midlet er mere oplysning og forebyggelse. Borgerne skal vide, hvad de selv kan gøre for at forhindre at blive en del af den kedelige statistik som én af dem, der har haft uindbudte gæster.

I en pressemeddelelse skriver kommunen, at der gerne skal være 3500 flere medlemmer af nabohjælps-netværket, som Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden står bag.

- Målet om at øge tryghed og mindske antallet af indbrud er et komplekst område, som vi kun kan bekæmpe gennem gode, lokale samarbejder, hvor alle er med til at styrke indsatsen, siger Britt Wendelboe, der er programleder for indsatsen Bo Trygt.

- Der er rigtig meget, borgerne selv kan gøre for at sikre deres bolig, og vi har brug for borgernes hjælp, hvis vi for alvor skal komme indbrud i Randers Kommune til livs, siger Kirsten Dyrman, der er politidirektør hos Østjyllands Politi.