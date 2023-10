Nu sænkes varmeprisen

Flere steder i Østjylland stiger fjernvarmepriserne, men i Randers er den nu på vej nedad.

Det meddeler det forsyningsselskabet Verdo i en pressemeddelelse.

Konkret falder prisen for én megawatt-times varme falder nemlig fra 563,10 kroner til 522,20.

For et standardhus, der årligt bruger 18,1 megawatttimer på varme, falder regningen dermed fra 11.993 kroner til 11.251 om året, når man medregner abonnement, bidrag og moms.

Prisændringerne gælder for Verdos cirka 37.000 fjernvarmekunder fra 1. januar 2024.

Verdo-direktør Jakob Flyvbjerg Christensen er glad for at kunne sænke priserne.

- Ambitionen er at styrke forsyningsvirksomheden og sikre stabile priser, og i forhold til den langsigtede strategi står Verdo et godt sted, udtaler han i pressemeddelelsen.

4000 kroner dyrere i Aarhus

Men mens fjernvarmekunder i Randers kan glæde sig, er minerne anderledes lidt længere mod syd i Aarhus.

Her har forsyningsselskabet Kredsløb nemlig tidligere på måneden annonceret, at priserne stiger markant til nytår. Således kommer et standardhus i Aarhus og omegn til at koste 15.572 kroner at varme op i 2024 - cirka 3300 kroner mere end i 2023.

I Randers forklarer Verdo, at prisnedsættelsen skyldes, at de globale priser på brændsel er faldet, og at selskabet har holdt sine generelle omkostninger nede.

Verdo har et noget blakket ry i Randers, efter selskabet adskillige gang er blevet pålagt at betale penge tilbage til forbrugerne. Den tilbagebetaling bliver ikke påvirket af de faldende priser, garanterer selskabet.