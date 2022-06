Nu kommer gågade på museum

Han har lørdag formiddag åbnet den 46 meter lange gågade for Den Gamle Bys besøgende, og med sig havde han blandt andre Randers' nuværende borgmester Torben Hansen (S), der hjalp med at klippe snoren over.

- Jeg bliver faktisk lidt blød i knæene, når jeg ser den særlige belægning af sorte og hvide fliser, som Den Gamle By har genskabt. Det giver et stærkt og minderigt flashback til min egen barndom og ungdom i Randers, udtaler Torben Hansen i en pressemeddelelse.

Gågaden er en del af 1974-kvarteret i Den Gamle By.

At den nu kommer på museum er ikke en konsekvens af fortiden, men en konsekvens af nutiden, lyder det fra museumsdirektør Thomas Bloch Ravn.

- Det er et udtryk for de samfundsændringer, vi har oplevet de senere år. Gågaden spiller ikke samme rolle som tidligere, og storcentre og internethandel tager mere og mere over, siger han.