Nu kan alle komme gratis på nettet i centrum af østjysk by

Samme netværk er i næsten 30.000 europæiske byer. Og tager man på tur til Italien, Frankrig, Spanien, Island eller et andet sted i Europa, vil man opleve, at telefonen også her kobler sig på nettet i udvalgte byer.



Det glæder Randers' borgmester, Torben Hansen (S), at byen er med i projektet.

- Det skaber en forbindelse mellem områderne i Europa, at man kan koble sig på det samme WIFI4EU-netværk uanset om man befinder sig i Italien, Kroatien eller Danmark. På den måde er netværket også med til at binde Europa sammen digitalt, siger han i en pressemeddelelse.

Samme netværk flere steder

Randers Kommune har modtaget lidt over 110.000 danske kroner i støtte fra EU til etableringen af netværket, og kommunen har derudover selv bidraget med 168.000.



Projektet er sat i verden for at fremme adgangen til gratis Wi-Fi-forbindelse på offentlige steder rundt om i Europa. Det er samtidig et led i EU's strategi om at gøre Europa til det mest forbundne kontinent inden år 2030.

I alle områder, hvor WIFI4EU er etableret, vil der være skilte som viser, at netværket er tilgængeligt.

Projektet vil i alt blive udrullet i omkring 40 danske kommuner. Herunder også Nord- og Syddjurs kommuner.