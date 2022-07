Nu igen: Falsk nabo holdt 92-årig hen under smykketyveri

Efter en stund ved bordet rejste den yngre kvinde sig og meddelte, at nu var det tid til at komme hjem, fremgår det af Østjyllands Politis døgnrapport.

Efterfølgende opdagede den 92-årige, at hun var blevet bestjålet. Flere skuffer stod åbne, og flere hylder var rodet igennem i soveværelset og i stuen, og der manglede kontanter og smykker.

Ikke første tilfælde af nabosnyd

Over for politiet har den 92-årige forklaret, at hun er helt sikker på, at den yngre kvinde konstant var sammen med hende, hvorfor der må have været en tredje person inde i huset.

Det er anden gang på kort tid, at en ældre borger bliver udsat for et tricktyveri, hvor en ukendt person banker på døren og udgiver sig for at have en nabolignende relation.

Senest gik det den 14. juli ud over en 96-årig mand i Randers. Her bankede en kvinde på anslået 45-50 år på og præsenterede sig som nytilflytter.