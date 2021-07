Nu hyldes landsbyerne med en festival: - Jeg tænker tit, de bliver glemt

Kommunens formål med festivalen er blandt andet at gøre borgerne i kommunen opmærksomme på landsbyerne. Og det ønske har forsamlingshuset i Langkastrup også.

- Vi synes, det er et godt initiativ, man har gjort i Randers Kommune om at holde de her landsbyfestivaler, så alle borgere i kommunen kan komme ud og besøge landdistrikterne, som jo er ret væsentlige, for at vi kan få en kommune til at fungere, siger Torben Nielsen, formand for Langkastrup Forsamlingshus, til TV2 ØSTJYLLAND.