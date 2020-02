Nu bliver varmen endnu billigere: Verdo skal betale flere penge tilbage

I et udkast til endnu en afgørelse har Forsyningstilsynet vurderet, at Verdo skal tilbagebetale yderligere 146,4 mio. kr. til forbrugerne.

Varmeregningerne i Randers ender med at blive landets billigste, hvis problemerne for energiselskabet Verdo fortsætter.

Vel og mærke oveni de beløb, som selskabet tidligere er blevet tvunget til at betale. Det samlede beløb løber nu op i over 500 mio. kroner.

- Det er godt, at sagen nærmer sig sin afslutning, da Verdo har afventet at få klarhed i spørgsmålet om fortolkning af reglerne. Vi vil nu nærlæse udkastet og sende et høringssvar til myndighederne i løbet af marts, siger Jakob Flyvbjerg Christensen, administrerende direktør i Verdo, i en pressemeddelelse, hvor han også slår fast, at selskabet er villigt til at betale:

- Vi er selvfølgelig klar til at betale det endelige beløb tilbage, når sagen bliver definitivt afgjort. Verdo har alle pengene til at tilbagebetale til forbrugerne, og de har været til rådighed i hele perioden.

Har opkrævet for meget

Hvorfor Verdo pludselig står til at skulle betale så store beløb tilbage til forbrugerne er en smule kompliceret. Kort fortalt har selskabet ganske enkelt opkrævet for mange penge fra forbrugerne gennem en årrække.

Verdo kan i den nyeste sag ifølge Forsyningstilsynet ikke dokumentere investeringer foretaget for 40 år siden i forbindelse med, at Randers Kraftvarmeværk blev opført.

I en lignende sag fra sommeren 2019 sker tilbagebetalingen på samme måde, så varmekunderne får penge tilbage via reduktion i varmeprisen over tre år. Jakob Flyvbjerg Christensen, direktør, Verdo

Forsyningstilsynet har i to tidligere afgørelser rådet Verdo til en takstreduktion på varmeregningen over tre år. Så varmen simpelthen bliver billigere fremadrettet.

En decideret tilbagebetaling til de forbrugere, som har betalt for meget, vurderes at være for kompliceret.

- I en lignende sag fra sommeren 2019 sker tilbagebetalingen på samme måde, så varmekunderne får penge tilbage via reduktion i varmeprisen over tre år, og derfor foreslår vi at bruge samme måde denne gang, har direktør Jakob Flyvbjerg Christensen tidligere udtalt.

'Ikke rimeligt'

Da spørgsmålet i den seneste sag endnu ikke er endelig afgjort, kan beløbet og tilbagebetalingsperioden ændre sig, men for et standardhus på 130 kvadratmeter med et gennemsnitligt varmeforbrug betyder det en reduktion på ca. 2.500 kroner på varmeregningen om året i tre år.

Tilsvarende vil en lejlighed på 75 kvadratmeter med gennemsnitligt varmeforbrug få en reduktion på 2.100 kroner om året i tre år.

Tidligere udmeldinger fra Verdo om måden at betale penge tilbage på har mødt kritik. Blandt andre fra Asger Brodersen, der er tilknyttet Det Konservative Folkeparti. Han har flere gange kritiseret selskabet for dets metoder, og har også indgivet politianmeldelse.

Asger Brodersen bryder sig ikke om måden, hvorpå Verdo vil betale penge tilbage til varmekunderne.

- Jeg synes, man burde have arbejdet på at finde ud af, hvem der reelt skal have penge tilbage. Lad os antage, at en borger har solgt sit hus efter at have boet i Randers i mange år. Så bliver vedkommende jo snydt. Det, synes jeg, ikke er rimeligt, har han tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.