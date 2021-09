Nu bliver afføring i Randers testet for corona

Statens Serum Institut vil inden længe overvåge 200 renseanlæg og pumpestationer, og i den proces skal to renseanlæg i Randers nu overvåges.

Overvågningen skyldes, at smitten kan spores tidligt igennem spildevandet, og på den måde kan man hurtigt spore smitten. Det bliver blandt andet taget i brug, fordi færre lader sig teste.

Overvågning er ikke nyt

Du skal dog ikke være bekymret for, at nogen kommer og banker på din dør efter at have taget en prøve af din afføring. Renseanlæggene dækker mellem 10-25.000 mennesker, og eventuel smitte kan ikke spores til de enkelte husstande.