Nu ændrer stort vejarbejde igen karakter

Vejarbejdet på Havnegade i Randers nærmer sig snart sin slutning. Dog kræver det en sidste portion tålmodighed og opmærksomhed fra trafikanterne, før vejarbejdet er helt færdigt.

Fra fredag den 18. november bliver Havnegade indsnævret til ét spor i begge retninger, og trafikanterne skal derfor være ekstra opmærksomme, når de færdes på strækningen.

Det vil være en del af sidste led i restrureringen, der har stået på siden 1. august i år.

- Vi regner med at være færdige med arbejdet inden jul, men der bliver omkring en måned, hvor indsnævringen vil påvirke trafikken. Forventningen er igen, at det kan give ekstra kø, og det vil være en god ide at undgå at køre på strækningen i myldretiden, siger Grethe Helledi, der er projektchef i Udvikling, Miljø og Teknik.