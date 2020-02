Nu åbner nyt streetfood-marked snart i gammel sukkerfabrik

En gammel sukkerfabrik er lige nu ved at blive forvandlet til et madmarked med retter fra hele verden.

Og om to uger er det klar til at tage imod gæster efter flere måneders forberedelse.

Stedet kommer til at ligne en teaterkulisse, når det er færdigt. Foto: Privat

- Vi er spændte og glade og stolte af det, vi har formået at få op at stå, siger medejer Nicolai Michaelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der kommer til at være otte boder på Randers Street Food - syv med mad og én med dessert. Derudover kommer der en bar.

Medejeren vil endnu ikke løfte sløret for hvad for noget mad, der kommer til at være i boderne, da de vil offentliggøre det på deres facebook-side i løbet af de næste par uger. Der kommer dog til at være noget for alle - også børnene, siger Nicolai Michaelsen og tilføjer, at de har været på inspirationstur både til Aarhus og Odense.

Plads til 900

Randers Street Food kommer dog ikke til at ligne det i Aarhus, da de gerne vil udnytte rammerne fra den gamle sukkerfabrik og derfor selv har malet og bygget alle boder i modsætning til i Aarhus, hvor hver bod har sit eget udtryk, og så kommer Randers Street Food til at ligge helt ned til havnen.

Det at kunne lave et socialt samlingssted er stort. Det har vi ikke i forvejen i Randers. Nicolai Michaelsen, medejer, Randers Street Food

Inden for er der plads til 250 siddende mennesker, og udenfor vil der kunne sidde 600-700 gæster.

Nicolai Michaelsen forventer, at det vil være et kæmpe projekt for byen.

- Det at kunne lave et socialt samlingssted er stort. Det har vi ikke i forvejen i Randers, siger han.

Randers Street Food skulle rigtig være åbnet den 7. februar, men dagen blev udskudt. Nu er de dog klar til at melde en sikker dato ud.

- Nu føler vi, at vi er der, hvor vi er sikre på at kunne åbne til tiden, siger medejeren.

Stedets køkkener kommer til at have åbent fra søndag til torsdag kl. 11.30-20 og fre-lør kl. 11.30-21. Og det er handicapvenligt.