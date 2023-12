Nordic Waste melder ud: - Giver ikke mening at fortsætte

Nordic Waste har tirsdag forholdt sig i tavshed i forhold til den seneste dramatiske udvirkling i sagen om jordskredet ved virksomheden.

Det har ikke været muligt at få svar på, hvorfor virksomheden klokken 11 med ét minuts varsel besluttede at indstille arbejdet. Tirsdag aften klokken 20 har virksomheden dog udsendt en pressemeddelselse:

- Det er forsøgt at inddæmme og bremse på jorden på egen grund, men naturkræfterne, som har været på spil i forbindelse med jordskredet, har efter halvanden uges intens indsats i døgndrift vist sig ikke at være mulige at bremse.

- Nordic Waste har derfor nu været nødsaget til at indstille arbejdet, da det blev vurderet, at det efter formiddagens acceleration ikke længere var forsvarligt at opholde sig på grunden omkring jordskredet og dæmningen, skriver Nordic Waste i en pressemeddelse