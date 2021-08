Niels på eventyr: Plejecenter fik tur i luftballon

Plejecenterbeboere svævende gennem himlen. Hvis du kiggede op mod himlen over Randers onsdag, fik du dig måske noget af et syn.

For selvom man er noget op i alderen, så er man ikke nødvendigvis færdig med at udleve nye eventyr. 77-årige Niels Jørgen Leth og fem jævnaldrende fra plejecenter Lindevænget tog nemlig på en flyvetur over Randers i en luftballon.