Ni måneders fængsel for antijødisk hærværk

- Der er tale om grove og racistisk motiverede forhold, og jeg er derfor tilfreds med, at den 28-årige blev idømt en ubetinget fængselsstraf, siger han i en pressemeddelelse.

At straffen til den anden mand lød på fængsel i et år skyldes, at denne havde en ledende rolle og desuden tidligere er straffet.

Endnu en episode med hærværk i påsken

I påsken blev der begået hærværk mod en jødisk gravplads i Aalborg. Der var placeret to dukker og hældt rød maling ud over dem og en mur ind til gravstederne.

Desuden blev der spredt løbesedler, hvorpå der henvises til en hjemmeside for Nordfront, altså den gruppering som de to dømte i sagen fra Randers har været knyttet til.