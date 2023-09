Nannas far forsvandt og efterlod sin datter i uvished

Ferien forvandlede sig snart til et arbejde i København, og før Nanna vidste af det, havde hun ikke set sin far i rigtig lang tid.

- Vi skrev mange breve til ham, men der gik ofte lang tid, før han svarede, husker Nanna.

Moren skrev, hvad Nanna dikterede. I brevene til sin far gav Nanna udtryk for, at hun syntes, at han skulle komme hjem fra sit arbejde i København, og at han gerne måtte sende noget legetøj. Brevene vidnede således om en lille pige, der savnede sin far.

At Nanna ovenikøbet var fars pige, gjorde ikke hendes afsavn mindre. Tværtimod.

- Jeg satte ham op på en piedestal, fordi han ikke var der til at skælde mig ud. Jeg elskede at savne ham, fortæller Nanna.

Episoden med traktordækket på legepladsen betød, at Nannas mor så sig nødsaget til at afsløre sandheden om børnenes far. En sandhed, som moren hidtil havde tiet ihjel.