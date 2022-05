Mystisk plejehjemssag: Hvorfor blev Henriks mor forgiftet tre gange?

Via en orientering til byrådspolitikerne i Randers Kommune, som flere byrådsmedlemmer har bekræftet indholdet af over for TV2 ØSTJYLLAND, er det dog kommet frem, at sagen handler om 'mistænkelige genindlæggelser og et dødsfald', og at det er en medarbejder, der er anholdt.

Netop den oplysning kom som et chok for Henrik Madsen, der siden ikke har kunnet slippe tanken om, hvorvidt hans mor og andre har været udsat for noget kriminelt - og ikke fejl.

Han understreger dog, at han generelt er meget glad for Plejecenter Tirsdalen og ikke har en finger at sætte på plejen.

- Jeg har kun gode ting at sige om stedet, så det hele er kommet fuldstændig bag på mig. Men jeg føler mig tryg igen nu.