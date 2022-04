Mystisk plejehjemssag: Her er spøgesmålene, kommunen ikke ønsker at svare på

Det baserer han alene på det forhold, at medarbejderen er varetægtsfængslet. Det betyder, ifølge ham, at der er begrundet mistanke om, at den sigtede har begået noget strafbart, der kan give over halvandet års fængsel.

Sundhedsjuristen vurderer samtidig, at det udelukker de mere almindelige sager, der for eksempel kan handle om, hvorvidt en sundhedsperson skal have frataget sin autorisation.

- Det vil sige, at det ikke er sager om rettighedsfrakendelse. Det er sager om ulovlig legemesbeskadigelse og forsøg på drab, som alle har en strafferamme over halvandet år, siger Kent Kristensen.

Hverken politiet eller Randers Kommune vil oplyse sigtelsen.

Sagen om sygeplejersken Christina Hansen, som Kent Kristensen henviser til, var ekstraordinær på den måde, at hun i 2016 blev dømt for tre drab og et drabsforsøg ved at have givet patienter dødelige doser af medicin. I 2017 ændrede Østre Landsret dommen til fire gange drabsforsøg.