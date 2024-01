Motorvej spærret akut - skilte ved at falde af

Motorvej E45 er netop nu spærret i sydgående retning ved Randers.

Vejdirektoratet oplyser, at der er akut anlægsarbejde i gang på motorvejen. Trafikken ledes fra ved afkørsel 42 Randers S.

Vagtchef Rene Ludwig fra Østjyllands Politi oplyser, at det er motorvejsskilte hen over vejbanen, der er ved at rive sig fri. De bliver derfor sikret og efterset, så de ikke river sig løs og falder ned over de kørende.