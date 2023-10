Motorcyklist blev nedlagt af betjente til fods med 'den fornødne magt'

En patrulje fra Østjyllands Politi var sent onsdag aften ude på en længere køretur med sirene og blå blink aktiveret.

Lidt mere end 30 kilometer strakte turen sig over. Den tog 12 og et halvt minut.

Turen startede på Århusvej i Randers, hvor patruljen forsøgte at standse en 31-årig mand på motorcykel. I stedet for at holde ind, valgte manden at accellerere og stikke af med fuld fart og politiet i hælene via Bøsbrovej og Hammelvej, inden jagten sluttede på Ole Geislersvej i Hornslet, hvor betjente til fods fik indhentet manden på et græsreal.

Anholdt med "den fornødne magt"

Ifølge Østjyllands Politis rapport blev den 31-årige anholdt "med den fornødne magt", lagt i håndjern og sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven og for at have kørt i narkopåvirket tilstand.

Undervejs på turen fra Randers til Hornslet var farten oppe på over 200 kilometer i timen, og der blev både kørt over for røde lys, venstre om helleanlæg og den forkerte vej rundt i en rundkørsel. Flere patruljer stødte til jagten.

Det skriver Østjyllands Politi på det sociale medie X, hvor det også fortæller, at manden torsdag klokken 14 bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers.