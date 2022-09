Motorcykel beslaglagt efter vild politijagt og fører fængslet

En 30-årig mand fremstilles onsdag sigtet for vanvidskørsel tirsdag formiddag.

Han forsøgte at køre fra politiet, og under eftersættelsen kørte han blandt andet med høj fart op på en cykelsti, hvor han kørte tæt forbi nogle vejarbejdere og flere gange kørte over for rødt.

Politiet bemærkede motorcyklisten på Dronningborg Boulevard i Randers C, og da den 30-årige opdagede politibilen, gassede han op og forsøgte at køre fra patruljen.

Omkring krydset Dronningborg Boulevard/Udbyhøjvej satte den 30-årige farten helt ned, og betjentene, der havde eftersat ham, kørte ind foran ham. Her gassede den 30-årige pludseligt op og ramte ind i politibilen, inden han kørte videre. Han nåede dog ikke langt, inden han standsede og blev anholdt.