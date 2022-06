Mor og datter gik tur, da blotter pludselig slog til

Opkaldet til politiet kom klokken 13.50, og manden gik i forbindelse med det fra stedet. Kort efter kunne kvinden dog pege en patrulje i retning af manden, som stadig var i området.

Det viste sig at være en 34-årig mand, som erkendte at have blottet sig. Han blev anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse.