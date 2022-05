Mød den cyklende vinduespudser: - De kigger, når jeg kommer med min stige

Han startede sit eget firma 'Den cyklende Vinduespolerer' for 14 dage siden. Inden da har han været ansat som vinduespudser i et andet firma.

- Jeg brugte 80 liter diesel om ugen på at køre rundt til jobs. Jeg cykler både for at spare på omkostningerne, få motion og vigtigst af alt for at være god ved miljøet, siger han.

Og selvom han pudser vinduer i Danmarks 6. største by, så mener han, at Randers har størrelsen til, at han ikke behøver en firmabil til at fragte alt sit grej.

- Der kører så mange store firmabiler rundt, som måske egentlig ikke er nødvendige. Når Randers ikke er større, giver det god mening for mig at cykle for ikke at bidrage til det, siger Lasse Jakobsen.

Er blevet taget godt imod

Udover at skåne miljøet, så skiller han sig også ud i bybilledet, når han kommer cyklende.

- Folk kigger, når jeg kommer cyklende med min stige og mit grej. Folk er nysgerrige og spørger ind, og sådan var det slet ikke før, da jeg kørte rundt i bil, siger han.

- Det er hyggeligt at komme rundt og få snakket med folk. Og så kan jeg bare godt lide at cykle og pudse vinduer, så det er en rigtig god kombination for mig.