Millioner til støjbekæmpelse

Mange danskere lever til daglig med støj fra en trafikeret vej. Men der er ofte hjælp at hente for at nedsætte den støj, der kommer fra vejene.

Og nu er der 270 millioner kroner på vej til flere konkrete projekter rundt i Danmark.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Pengene skal blandt andet gå til seks støjskærmsprojekter - primært langs motorveje. De skal efter planen være færdige i 2025.

- Støj er en udfordring for mange. Derfor er det godt, at vi med Infrastrukturplanen har afsat en pulje på tre milliarder til støjbekæmpelse.

- Det giver både muligheder for at løse konkrete udfordringer med støj rundt om i landet, men også at sætte forsøg i gang og afprøve nye løsninger, der kan være med til at bekæmpe vejstøj, siger transportminister Thomas Danielsen (V).