Milliardærfamilie ser ud til at gå fri: Står ikke på liste

Meldingen om, at konkursboet efter Nordic Waste kræver en halv milliard kroner fra ledelse og bestyrelsesmedlemmer i det nu konkursramte firma samt søsterselskabet DSH Recycling kan få betydning for ellers udskældt milliardærfamilie.

For familien er ikke blandt den ledelse og de bestyrelsesmedlemmer, der rejses det millionhøje erstatningskrav imod.

- Det her betyder, at der er udsigt til, at Torben Østergaard-Nielsen og døtre kommer til at gå fri for erstatningskrav. Hvis konkursboet ville inddrage dem i en sag, så ville de formentlig have gjort det nu. Teoretisk set kan der selvfølgelig dukke noget nyt op, men det anser jeg for helt usandsynligt, siger Morten Bjerregaard, der er advokat med speciale i ledelsesansvar og konkurser til TV2 Østjylland.

- Det vil kræve, at der kommer dokumentation frem, hvor de er blevet meget konkret advaret om jordskred, og som reaktion har givet aktivt besked om, at der ikke skulle gøres noget for at standse skaderne, forklarer han.