Milliardær vil lade Nordic Waste gå konkurs - men lave en klimafond

Milliardær-familien Østergaard vil indgive konkursbegæring for Nordic Waste, og ejerne bag vil ikke tage ansvar for hverken oprydning eller betaling af oprydningen.

Af en pressemeddelelse fremgår det dog, at familien Østergaard bag USTC vil oprette en klimafond 'der kan løse og afhjælpe problematikken omkring jordskred og klimaforandringer.'

- Sagen i Ølst har anskueliggjort, at klimaforandringerne er store, og at vi ikke har den nødvendige viden til at forudse konsekvenserne. USTC forpligter sig til allerede i 2024 at donere 100 millioner kroner til den kommende fond.

- Vi har store ambitioner og vil invitere samarbejdspartnere og øvrige aktører med i opbygningen. Vi skal skabe en platform, der kan gøre en reel forskel. Vores mål er at rejse 500 millioner kroner indenfor 5 år,” siger Torben Østergaard-Nielsen, bestyrelsesformand og medejer af USTC.