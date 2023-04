Mikkeline har tabt sit hjerte til biler

Fredag aften havde bilentusiaster fra Facebook-gruppen Cars and Coffee Aarhus kaldt til samling på en parkeringsplads i Randers. Her kan bilinteresserede sparke dæk, nørde udstyr og dele deres passion for tonede ruder og dekorationer.

Arrangementet har fået så mange bilentusiaster til Randers, at trafikken ifølge Østjyllands Politi er gået helt i stå.

- Der er kommet så mange biler til arrangementet, fra ind- og udland, at trafikken i den sydlige del af byen, flere steder, står helt stille. Derfor opfordre vi til at man kører ad alternative ruter eller venter med at køre ud/hjem, skriver politiet på Twitter.