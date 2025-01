Michael har fundet køberen – men kommunen bremser nyt sundhedshus

For mange år siden blev der lavet en lokalplan for området ved Drosselvej. Den sagde, at det primært skulle være for industri og håndværksformål, og flere virksomheder slog sig ned.

På papiret ligner det et salg lige til højrebenet. Michael Kempel har alt for meget plads i sit firma på Drosselvej i Langå, og det lokale sundhedshus har for lidt plads og vil gerne udvide. Men det er ikke så ligetil.

- I mine øjne er det klart muligt at få skabt et fint sundhedshus. Kunderne kan trille helt hen til døren og få behandling uden at skulle op og ned ad trapper. Og det ligger centralt og synligt i byen, forklarer Michael Kempel.

Også for Langå By.

Tømreren finder det derfor også underligt, at der ikke kigges på at lave et tillæg til den efterhånden mange år gamle lokalplan, så et nyt sundhedshus kunne blive en realitet.

Det bekræfter medejer af centret Bjørn Nørgård-Nielsen over for TV2 Østjylland.

Det er Langå Sundhedscenter, der i forvejen har lokaler et andet sted i byen, som ønsker at udvide.

Tror ikke man har været ude at se det

Michael Kempel frygter, at der er gået bureaukrati i sagen.

- Kommunen burde tage ud og se på området. Min teori er, at de ikke har været ude og se det, så de kan ikke se, at der sagtens kan være et sundhedshus her. Det er kun på papir, at det ikke kan ligge her, mener han.

Noget tyder på, at der kan være hjælp på vej til Michael Kempel og planerne om et nyt sundhedshus.

Det lokale byrådsmedlem for Venstre Lars Søgaard er nemlig åben over for at ændre i lokalplanen, så salget kan gennemføres.

- I det her konkrete tilfælde er det oplagt for os politikere at sætte handling bag ordene. Når vi siger, vi gerne vil landdistrikterne i Randers Kommune og skabe rammerne for udvikling, så er det her et godt eksempel, hvor vi kan tage fat. Det håber jeg, at mine kolleger i Randers Byråd også vil være med til, siger Lars Søgaard til TV2 Østjylland.