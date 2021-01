Michael Aastrup tager bladet fra munden: Min største fejltagelse i 30 år

Hvad var det, der var så vigtigt, at du ikke kunne tage de her møder online?



- Jamen set i bagklogskabens lys skulle jeg også have gjort det. Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at landet ville gå i rødt, som det gjorde, mens vi var dernede. Men selv da det var orange, skulle jeg selvfølgelig heller ikke være taget afsted. Det kan jeg se nu, men det skulle jeg have set dengang. Det kan jeg kun bitterligt fortryde. Nu kan jeg kun gøre alt, hvad jeg kan for at kæmpe videre, så folk ved, hvad jeg står for: Nemlig at kæmpe 100 procent for Østjylland.

Der er mange, der kritiserer dig for denne her tur til Dubai: Hvad har du at sige til kritikerne?

Jeg forstår dem 100 procent. Det er også derfor, jeg lægger mig fladt ned og siger: Det her er den største fejltagelse, jeg har lavet i de 30 år, jeg har været medlem af Venstre. Jeg kan kun gøre hvad jeg kan nu, for at vinde den tabte tillid tilbage. Jeg tror godt, at folk, der kender mig, ved, at jeg kæmper 100 procent for det her område: Jeg elsker nemlig Østjylland.