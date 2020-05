Mia blottede sine svære følelser - nu får hun kærlighed retur

Det var med meget blandede følelser, at 19-årige Mia skrev et opslag i lokal facebookgruppe.

"Det her er meget grænseoverskridende for mig, og jeg har aldrig gjort sådan noget her før."

Sådan indleder Mia Skovgård Bahnson Jensen fra Randers et nyligt opslag i gruppen 'Facebook Randers'.

Mia er 19 år og har lige nu sabbatår - og så sidder hun i kørestol, fordi hun lider af muskelsvind.

Ensomhed gør ked

Grunden til, at hun har skrevet et opslag i en lokal facebookgruppe, er, at hun gennem et stykke tid har kæmpet med ensomhed.

- Jeg snakkede med min familie og kæreste om det, og at det gjorde mig ked af det. Jeg følte, at jeg havde brug for at gøre noget ved det, for det er hårdt at gå rundt med sådan noget, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kan godt skræmme andre folk lidt, at jeg lider af muskelsvind, lyder det fra Mia Skovgård Bahnson Jensen. Foto: Nicolai Niebuhr Nielsen

Opslaget blev offentliggjort i Facebook Randers lørdag, og søndag er Mia Skovgård Bahnson Jensen nærmest blæst bagover af alle de søde kommentarer og henvendelser, hun har fået.

"Hvor er du modig og sej! Du er mere end velkommen til at skrive til mig", lyder én kommentar.

"Du skriver bare. Jeg har selv en ticks sygdom, så kender til, at man skal overskride grænser, lyder en anden.

- Jeg havde ærligt ikke forventet noget særligt. Jeg blev meget overvældet og meget overrasket, men også virkelig rørt, for det er virkelig vildt at se, hvor åbne folk er, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Mia vil gerne slå et slag for, at man skal stå ved, hvem man er.

- Hvis man har et handicap eller, skal man ikke være bange for at stå frem. Man skal ikke være bange for, hvad andre folk tænker. Det er okay at føle sig ensom og alene. Man skal ikke være flov over det, siger hun.

