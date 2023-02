Melder alt udsolgt: Nu lukker dagligvarebutik før tid

Der var ikke meget at komme efter i Aldi i dag. Tomme kølemontre, slukket lys og beskidte gulve var alt, hvad butikken havde at byde på.

Aldi meldte i december ud, at kæden lukker alle sine butikker i Danmark. En stor del af dem er blevet opkøbt af Rema 1000, men det gælder ikke den i Randers.

Og lukningen har derfor fået en anden tysk detailgigant til at melde sig på banen.

Vil hjælpe medarbejderne med nyt job

Som en anden grib ser Lidl nemlig en mulighed i at få kløerne i nye medarbejdere – særligt en gruppe er i søgelyset.

- Lige nu står vi er faktisk og mangler nogle unge mennesker under 18 år, så der er en mulighed der. Er man over 18 er man naturligvis også velkommen til at kigge forbi. Så vil vi se, om ikke der er en mulighed for at hjælpe dem videre, siger Peter Bjerre Jakobsen, der butikschef i Lidl i Randers.