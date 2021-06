Mejetærsker rev 12-årige Niels' ben over – siden har han levet af maskiner

Behøvede ikke hjælp

Drømmen om at komme til at arbejde med maskiner led et knæk, og kommunen forsøgte at få ham på andre tanker.

- Kommunen kom og sagde, jeg skulle læse og alt muligt. Jeg sagde til dem, at jeg skulle ikke en skid. De kunne give mig et rentefrit lån på 500.000, så ville de aldrig høre mere fra mig, siger Niels Kjeldsen.