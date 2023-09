Mega jubel langs E45 efter årtiers kamp

Han og Bente Svane Nielsen er naboer til motorvej E45, og de var sammen med de øvrige beboere i området stillet et støjværn i udsigt for mange år siden, men de har måttet kigge længe efter det.

- Jeg er monster lettet! Det må jeg sige. Det har fyldt så meget i så mange år, så jeg er lettet og taknemmelig over, at det bliver prioriteret. Alt andet ville også være tåbeligt, siger Rasmus Mannerup Jørgensen.

Årtiers kamp ser nemlig ud til at give pote for borgerne i Helsted. En forstad i det nordvestlige Randers.

Derfor var der jubel, da de læste kommunens netop indgåede budgetforlig. Her fremgår det nemlig, at der er blevet sat penge af til projektet. Et flertal i byrådet har besluttet at bruge 6,5 millioner kroner på et 400 meter langt støjværn.

En stor dag

- Det er en stor dag for forligsparterne, at vi har fået landet den her aftale omkring støjvolden i Helsted, siger viceborgmester Claus Berggren (V).

En gammel lokalplan fra 2006 forpligtede Randers Kommune til at bygge et støjværn, og det er altså det, der endnu ikke er sket.

Dermed har mange borgere bygget huse i området på et falsk grundlag, har Flemming Kristoffersen, der er formand for ejerforeningen Helbo, tidligere udtalt til TV2 Østjylland.