Medie: Tilsyn reagerede ikke på væltede bygninger

Flere bygninger på Nordic Waste blev i løbet af sommeren 2023 oversvømmet af jord. Det fik bygningerne til at kollapse.

Men det var ikke noget, der førte til anmærkninger på de fem tilsynsbesøg, Randers Kommune foretog på stedet i samme periode.

Det skriver DR, der har kortlagt forløbet. De har blandt andet fået adgang til video og billeder fra pladsen, der viser, hvordan mindst to bygninger blev ødelagt og kollapsede under de store mængder jord. Det skete i perioden op til katastrofen blev offentligt kendt.

Randers Kommune afviser at kommentere på oplysningerne til DR.

TV2 Østjylland har tidligere fortalt, at jorden på Nordic Waste allerede begyndte at skride i 2022. Det blev dokumenteret af ansatte på pladsen. Du kan se billederne her: