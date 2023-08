Mathias frygter sine nye naboer – ved ikke hvem de bliver

Mathias Lind bor med sin familie i den lille landsby Kastbjerg nord for Randers. Her er ikke meget andet end fred, ro og grønne marker så langt øje rækker. Men noget spolerer idyllen.

I den gamle skole er et bosted på vej. For mennesker der kan have domme bag sig, og som kan være udadreagerende.

- Jeg synes, det er et mærkeligt sted at lægge sådan noget. I stedet for at have det uden for byen, hvor det ikke involverer andre mennesker. Hvis de skulle stikke af fra det bosted, ville det der ikke gå ud over andres privatliv, siger Mathias Lind, der som udgangspunkt intet har imod bosteder.

- Jeg synes, det er fint at lave sådan et sted, men placeringen har alt at sige. For dem der bor omkring.