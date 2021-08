Massevis af fans: Tyrkisk kæmpeklub kommer til Randers

- Det bliver en fest, hvor danskerne kan opleve en tribune på en helt anden måde, end de er vant til. Vi kommer til at overdøve Randers-fansene i 90 minutter. Det kan jeg garantere, siger Sadik Göde til TV2 ØSTJYLLAND.

Han regner med, at der kommer omkring 1500 fans på udebaneafsnittet.

- Vi er meget, meget taknemmelige for, at Randers har åbnet op for udebanetribunen og det betyder virkelig meget for os, siger han og fortæller, at der sagtens kunne have været flere herboende tyrkere og Galatasaray-fans på tribunerne.

- Hvis de havde flyttet den til Aarhus, så kunne vi godt have solgt 10.000 billetter uden problemer, siger han.