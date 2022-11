Maria kørte galt i vintervejret: Nu kommer hun med opråb

Deres bil havde ellers fået vinterdæk på. Men det ved hun, at der er en del, der endnu ikke har fået gjort. Så da hun var kommet godt hjem, skrev hun et opslag i gruppen Facebook Randers, hvor hun advarer alle mod det de glatte veje - og ikke mindste kommer med et opråb om at huske vinterdækkene.

- Jeg tør ikke tænke på, hvor galt det kunne være gået, hvis vi havde haft sommerdæk på. Så havde vi været fuldstændig prisgivet. Så jeg vil gerne minde alle mine medbilister om at huske vinterdækkene, siger hun.

I Facebook-gruppen er der også flere, der skriver, de oplevede problemer med glatte veje på samme strækning på hovedvejen. En kvinde skriver også, at hun var meget tæt på at køre galt præcis samme sted.

Glatte veje mandag morgen

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut er der flere steder i Østjylland, hvor der mandag morgen er risiko for glatte veje.

- Dermed skal man være særlig opmærksom, inden man begiver sig ud i trafikken i nat og i morgen tidlig, da der er risiko for pletvis rim- og sneglatteveje. Kør derfor i god tid, skriver DMI.

Det skyldes, at det lavtryk, har præget vejret søndag også bliver hængende mandag:

- Mandag ligger lavtrykket stadig i vores nærområde og ser fortsat ud at give snebyger til landet, og med temperaturer mellem frysepunktet og fire graders varme, bliver en del af sneen fortsat liggende.