Manden bag Memphis Mansion klar med nyt Johnny Cash-museum

Henrik Knudsen hedder han, og det er ikke første gang, at han kombinerer sit berømte Elvis-museum med lidt Johnny Cash.

- Vi havde i 2018 en lille særudstilling med Johnny Cash. Vi havde åben en måned, og i den tid havde vi hele 4000 gæster, og det gav mig idéen til, at der er et publikum, der gerne vil ham, siger Henrik Knudsen til TV2 ØSTJYLLAND.

"Hi I'm Johnny Cash"

Og selvom Henrik Knudsen ikke ligefrem kendte Johnny Cash, så har han alligevel mere erfaring end de fleste danskere. Han har nemlig mødt legenden og trykket hans hånd.

- Lige pludselig går døren op til sådan et sidelokale, og her står Johnny Cash. Han kiggede på mig, og jeg tror godt han kunne se, at øjnene var ved at trille ud af hovedet på mig, men han stikker hånden frem og siger: "Hi I'm Johnny Cash", fortæller Henrik Knudsen.