Mand vil tilstå hvidvask for mange millioner

En mand ventes torsdag i Retten i Randers at tilstå, at han sammen med nogle andre bagmænd har indsmuglet blandt andet 50 kilo amfetamin og 14 kilo kokain til Danmark.

Næsten al amfetaminen blev leveret til et sted på Djursland, mens i hvert fald et kilo kokain blev overdraget ved en Netto i Odense.

Det fremgår af en retsmødebegæring, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Manden anklages også for grov hvidvask af 14,6 millioner kroner og for at have ageret mellemmand ved et våbensalg.

En del af de sorte penge - 4,6 millioner - skulle den i dag 30-årige mand blandt andet have vasket hvide ved i løbet af fem et halvt år at have købt og solgt kryptovaluta på en kryptobørs.

Men det var ikke lovlige salg og køb, for hensigten var ifølge anklagemyndigheden at bruge børsen til at skjule eller tilsløre, at pengene stammede fra kriminalitet.

En anden har allerede tilstået

I august sidste år meldte politiets nationale enhed for særlig kriminalitet, NSK, ud, at politienheden efter længere tids efterforskning havde anholdt to mænd i en sag om indsmugling af store mængder hård narkotika.

Begge mænd mistænkes for at være en del af et internationalt organiseret kriminelt netværk.

Den ene af de to, Jens Sørensen, tilstod i november sidste år, at han stod bag grov narkokriminalitet. 148 kilo amfetamin, 12 kilo kokain, tre kilo brun heroin og 57 kilo hash tilstod han at have indsmuglet.

Smuglingen blev koordineret over krypterede telefoner, mens han afsonede en dom for lignende kriminalitet.

Resultatet blev 15 års fængsel.

Og nu er den anden af de to mænd klar til at indrømme sin rolle. Retten i Randers har afsat hele dagen torsdag til retsmødet med den 30-årige mand.

I sommer blev der i straffeloven åbnet for at give en rabat i straffen til personer, der aflægger tilståelse.