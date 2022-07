Mand truede og slog betjent

Men det vækkede den 35-årige, som blev truende og højtråbende overfor betjentene. Manden modsatte sig fysisk, og han blev derfor lagt i håndjern.

Både undervejs og på stationen forsatte manden med at true og fornærme den ene betjent. Men det stoppede ikke her, for manden slog og ramte den ene af betjentene.

Den 35-årige mand blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen for trusler mod tjenestemænd og vold mod nogen i offentlig tjeneste.