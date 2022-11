Mand truede folk med haglgevær i villakvarter

En 53-årig mand fremstilles i dag i Retten i Randers sigtet for trusler på livet, vidnetrusler, brandstiftelse og besiddelse af skydevåben efter at have truet folk med et haglgevær og sat ild til et gulvtæppe.

Den 53-årige blev anholdt tirsdag klokken 14.19 på Hjertegræsbakken i Randers NØ, efter at have modtaget anmeldelsen klokken 13.43.

Det sker, efter at han gik rundt med et haglgevær, satte ild til et gulvtæppe og virkede truende over for forbipasserende i området. Den 53-årige havde ifølge sigtelsen inden anholdelsen sat ild til et gulvtæppe på adressen, hvor han også havde truet nogle familiemedlemmer, der befandt sig på stedet.

Ingen kom dog noget til, og ifølge Østjyllands Politi blev manden anholdt uden større dramatik.

Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre ved grundslovsforhøret, og Østjyllands Politi ønsker derfor ikke at udtale sig yderligere om sagen.