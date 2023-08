Mand og kvinde gik rundt med pistol på gaden

Lad være med at stikke en pistol i bukselinningen, når du går rundt ude i det offentlige rum.

Det lærte en 18-årig kvinde og en 19-årig mand søndag eftermiddag, da de blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden og skabe utryghed, som Østjyllands Politi skriver i sin døgnrapport.

Et vidne havde set parret gå rundt med pistolen, og politiet rykkede hurtigt ud og fandt frem til parret på Adelgade i Randers.

Det viste sig, at kvinden rigtignok havde en pistol siddende i bukselinningen. Der var dog tale om en hardball-pistol, men det bliver gerningen ikke lovlig af.

Man må som udgangspunkt aldrig have en hardball-pistol med ud i det offentlige rum, påpeger politiet. Hvis man er nødt til at have sådan én med sig eksempelvis i forbindelse med et køb, skal man sørge for, at pistolen er tildækket eller ligger i en taske.