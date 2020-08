Mand havde skarpladte pistoler, sværd og kasteøkser: Landsret nedsætter straf

Det var et tip om narko, der førte til fundet af de mange våben tidligere i år. Foto: Claus Fisker - Ritzau / Scanpix

TV2 ØSTJYLLAND kunne tidligere i år fortælle, at en 51-årig mand fra Randers ankede den dom, der gav ham tre et halvt år i fængsel for besidde af intet mindre end 83 våben.

Og det var tilsyneladende et klogt træk.

Dommere i Vestre Landsret har tirsdag set på den med mildere øjne og skærer et halvt år af mandens straf, der i byretten lød på tre et halvt års fængsel.

Fundet blev gjort i mandens hjem i Randers i februar i år.

Østjyllands Politi havde egentlig fået et tip om, at der skulle være narko på adressen, men da en specialpatrulje rykkede ud, fandt den foruden mindre mængder amfetamin, hash og kokain også flere slags våben.

Faktisk var der 3 pistoler, 38 knive, 22 sværd, 11 bajonetter og 9 kasteøkser på den 51-åriges adresse i Randers.

Det koster den 51-årige tre års fængsel, oplyser Vestre Landsret.

Manglende tilladelser

Manden er blevet dømt for de samme forhold som i byretten.

Da sagen var for byretten, forklarede manden, at han er våbensamler.

Det kom dog frem, at han ikke havde de fornødne tilladelser til de mange våben, og derfor fik den forklaring ingen betydning for strafudmålingen.

Den 51-årige er tidligere dømt for brud på våbenloven.