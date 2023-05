Mand får 14 års fængsel i narkosag

En 30-årig mand har fredag tilstået sin rolle i en større narkosag ved Retten i Randers.

Tilståelsen kommer, kun en måned efter at manden blev anholdt.

Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Retten i Randers idømte ham 14 års fængsel for at have besiddet og videreformidlet 121,5 kilo amfetamin, 5,5 kilo kokain samt at have besiddet 9,6 kilo hash.

- Jeg er særdeles tilfreds med, at det grundige efterforskningsarbejde har ført til, at manden bare én måned efter anholdelsen har tilstået, og nu er blevet idømt en lang fængselsstraf, siger specialanklager Jhin Lee i pressemeddelelsen.

Den 30-årige modtog sin dom. Han tilstod at have videreformidlet hårde stoffer i perioden juli 2020 til marts 2021. Han erkendte også at have besiddet 9,6 kilo hash, som politiet fandt på hans adresse ved anholdelsen.

NSK skriver i pressemeddelelsen, at sagen har relation til et større narkotikanetværk, hvor en række personer fortsat er varetægtsfængslet.

De andre anholdelser blev foretaget i efteråret 2022.