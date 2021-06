Mads vil holde koncerter i sin egen have

Ideen opstod, da Mads Myrthue så et opslag på Facebook, hvor virksomheden Low-Fi Concerts, reklamerede for intimkoncerter. Virksomheden har lavet et koncept, hvor private personer kan tilbyde sin egen have, garage eller stue som spillested for kunstnere. Herefter kan alle og enhver købe billetter til koncerten.

- Jeg tænkte, at det var en vildt fed ide. Efter en øl eller to gik jeg ind på hjemmesiden og meldte mig som vært.

- Jeg har endnu ikke fortalt min kone om ideen. Når vi kommer lidt tættere på koncerterne, så bliver jeg nok nødt til at stå frem, siger Mads Myrthue.

Direkte kontakt mellem musiker og vært

Low-Fi Concerts stiller ikke nogen krav til værternes erfaring eller kvadratmeter. Der skal blot som minimum være mulighed for, at der kan være 15 personer til koncerterne.