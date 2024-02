Måtte ringe efter hjælp, da der gik ild i fredagsmenuen

En beboer i en lejlighed på Søren Møllers Gade i Randers måtte fredag klokken 17.50 ringe efter hjælp, da der var gået ild i vedkommende mad under kokkereringen.

Det oplyser operationschef Søren Møller fra Østjyllands Brandvæsen, som rykkede ud til meldingen.

Den gik på bygningsbrand, men så slemt stod det altså heldigvis ikke til, og beboeren havde selv fået slukket ilden, da brandvæsenet nåede frem.

- De ville dog gerne have os til at kontrollere, at ilden ikke havde spredt sig og fået fat i noget oppe i emhætte, og det var ikke tilfældet, så vi kørte hurtigt igen, siger Søren Møller til TV2 Østjylland.