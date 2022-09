Lystfisker vendte tilbage til barndomsfiskested - og sad fast

Det blev nok ikke helt det gensyn, en lystfisker fredag havde håbet på, da han pakkede fiskestangen og tog til det sted ved Kare Bæk lidt nord for Voer, hvor han som barn havde fisket.

Klokken 10.11 gik der nemlig et alarmopkald ind fra manden, som havde bevæget sig ud i bækken: Han sad uhjælpeligt fast i dyndet. Det fortæller Johnny Damgård, operationschef ved Beredskab & Sikkerhed, som måtte sende hjælp af sted.

Sad fast til knæerne

- Han sad fast til knæerne, og når han forsøgte at komme fri, sank han længere i. Heldigvis havde han sin telefon med, så han kunne ringe efter hjælp, fortæller Johnny Damgård.

Manden var nemlig alene på fisketur, og stedet er så afsides, at brandvæsenet i første omgang måtte køre efter mandens bil for at finde frem til ham. Det lykkedes dog at finde ham.