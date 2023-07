Louise har vilde ferieplaner: - Der ligger en sejr i at rykke grænser

32-årige Louise Elise Heilesen fra Randers begyndte først at gå til løb, da hun under corona-nedlukningen i 2021 meldte sig ind i løbeklubben Vi løber i Randers.

- Jeg tænkte, det kunne være sjovt at prøve at løbe fra det østlige til det nordligste Danmark. Der ligger en sejr i at gøre noget, som man ikke har prøvet før, og jeg tror, det kommer til at rykke nogle grænser både fysisk og mentalt, siger Louise Elise Heilesen.

Hun løber med telt, liggeunderlag, sovepose, gryde, tandbørste, skiftetøj og ekstra løbesko i en løbevogn. Vognen har en stang, som hun enten kan holde med den ene hånd eller spænde fast i et bælte om maven.



Hun regner med at tilbagelægge mellem 16 og 30 kilometer om dagen og overnatte på campingpladser og teltpladser undervejs.

- Jeg kan godt finde ud af at løbe, det er jeg ikke nervøs for. Men jeg er spændt på, hvordan det kommer til at gå. Hvordan kroppen og hovedet reagerer. Og så er det jo lidt noget andet end at løbe langs Gudenåen i roligt vejr, som jeg plejer, siger hun.

Håber på smuk natur og venlige mennesker

Til dagligt arbejder Louise Elise Heilesen som daglig leder i Børneloppen i Randers. Normalt er hun ikke så god til at holde sommerferie og plejer faktisk kun at holde en uge eller måske to.



- Jeg er ikke så god til at holde ferie, hvis der ikke er noget, jeg skal. Jeg glæder mig meget til bruge min sommer på at lave noget, jeg rigtig godt kan lide, uden hverdagens trummerum, siger hun.