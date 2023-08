Lokker topklubber: Køb ham NU og få en kasse Blå Thor

'Kære formænd i PSG og Ajax og alle andre klubber, der er interesseret i Ernest Nuamah. Please køb ham nu! I det mindste inden kampen på søndag, så vi ikke skal mødes det bæst af en spiller,' skriver Randers FC på Twitter.

Han rygtes til flere store klubber ude i Europa i dét, der kan gå hen og blive en historisk stor transfer. Og det er det håb, Randers FC har grebet med et særligt tilbud.

Randers FC ser nemlig gerne, at opgøret bliver uden stortalentet Ernest Nuamah på banen.

Kronjyderne gør nu et ihærdigt forsøg på at give sig selv lidt bedre vilkår mod de nordsjællandske modstandere.

Klubben fra Kronjylland gør også reklame for FC Nordsjælland-spilleren med en opremsning af hans statistikker for denne sæson.

Tre kampe, fire mål og en assist.

Men hvis det ikke er nok til at lokke klubberne ude i Europa til at købe ham, tager de et særligt randrusiansk våben i brug. Randers FC tilbyder nemlig en kasse af den ikoniske Blå Thor til den klub, der køber Ernest Nuamah inden søndag.

'I vil ikke fortryde købet af hverken Ernest Nuamah eller smagen af Blå Thor,' lover Randers FC.