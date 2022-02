Lokal sangerinde spiller på Roskilde

Sofie Daugaard fra Romalt syd for Randers med kunstnernavnet Dopha skal til sommer optræde på en af de helt store scener i Danmark.

I går løftede Roskilde Festival nemlig løfte sløret for en række navne, og her var Dophas et af dem.

- Det er noget af det største. Det tror jeg, det er for mange, siger Sofie Daugaard til TV2 ØSTJYLLAND.