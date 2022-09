Lørdag giver én bestemt by fri entré i Den Gamle By

Houmeden var belagt med sorte og hvide fliser, som ligger lidt som en labyrint, og det er netop gengivet i Den Gamle By, oplyser museet.



- Vi håber da, at folk tager imod det helt unikke tilbud og tager på tidsrejse i deres egen historie i Den Gamle By. For sådan et gratis tilbud ser man ikke hver dag, siger kommunikationschefen.

Der er også hentet inspiration fra Skives gågade, så beboere i Skive har gratis adgang om søndagen, den 11.